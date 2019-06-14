СМИ: береговая охрана Японии к 2022 году получит четыре сторожевика-вертолетоносца

ТОКИО, 14 июня. Японская береговая охрана к 2022 году получит четыре тяжелых сторожевых корабля-вертолетоносца, которые будут патрулировать зону Восточно-Китайского моря. В первую очередь они призваны охранять район островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует Пекин, сообщила в пятницу газета Sankei.

В частности, патрульный корабль с двумя вертолетами на борту водоизмещением 6,5 тыс. т и длиной 150 м будет в 2021 году размещен на острове Исигаки, который расположен в 170 км от Сенкаку. Он будет выполнять роль флагмана действующей там группировки японских сторожевиков.

По данным газеты, Япония имеет сейчас 67 патрульных кораблей водоизмещением свыше 1 тыс. т. К 2022 году эту группировку предполагается довести до 71 корабля. В то же время Китай, пишет Sankei, уже сейчас имеет 145 кораблей такого класса.