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Санкции в отношении России

Бывший президент Хорватии считает антироссийские санкции "катастрофой для экономики"

Степан Месич заявил, что ограничительные меры "против России были введены без согласия ООН, они незаконны и приносят ущерб всем сторонам"
Степан Месич Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Степан Месич
© Вадим Денисов/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции являются незаконными и наносят урон всем сторонам, в том числе и экономике Хорватии.

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Такое мнение высказал бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Меры против России были введены без согласия ООН, они незаконны и приносят ущерб всем сторонам. С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики - ВВП страны в 2014 году составлял $57 млрд, а в 2015 году упал до $49 млрд", - сказал он.

Месич добавил, что в Хорватии нет ни одной компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций. Как сообщают "Известия", хорватский экспорт в РФ ранее превышал $400 млн, сейчас он упал почти в два раза - до $200 млн.

Теги
ХорватияСанкции в отношении России
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