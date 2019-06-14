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Турция готова ответить США в случае применения к ней санкций из-за С-400

Анкара решительно настроена в вопросе приобретения систем и не намерена от них отказываться, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о готовности Анкары ответить Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

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"Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - подчеркнул министр.

Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400 и не намерена от них отказываться, заявил Чавушоглу. "По теме С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены. Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией", - подчеркнул он.

Теги
СШАТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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