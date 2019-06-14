Токаев предложил создать Центр ШОС по информационной безопасности

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу выступил с инициативой создания Центра ШОС по информационной безопасности.

"Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя совет РАТС (Региональной антитеррористической структуры - прим. ТАСС) ШОС", - сказал Токаев.

Он отметил актуальность вопросов обеспечения безопасности в регионе.

"Беспрецедентные теракты в Шри-Ланке - стране - партнере ШОС - в апреле этого года подтверждают актуальность казахстанской инициативы по формированию глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Представленный Казахстаном на 73-й сессии Генассамблеи ООН Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, сыграет свою роль в борьбе против международного терроризма", - подчеркнул президент Казахстана.

Транзитно-транспортный альянс

Кроме того, Токаев выступил с инициативой формирования пула современных технопарков ШОС.

"Назрела необходимость формирования в ШОС пула современных технопарков. Наша инициатива призвана содействовать практической реализации принимаемой сегодня концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. В качестве первого шага в этом направлении предлагаем провести на базе международного технопарка IT-стартапов "Астана хаб" форум молодых специалистов по IT стран ШОС", - сказал Токаев.

В целях формирования транзитно-транспортного альянса он предложил привлечь заинтересованных партнеров из числа государств - наблюдателей ШОС к планируемой в городе Нур-Султане второй встрече руководителей железнодорожных администраций государств - членов ШОС.

"В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате евразийского финансового консультативного механизма. Данный инструмент создаст предпосылки для решения назревших вопросов нашей экономической повестки дня. Подписываемый сегодня меморандум между секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана" позволит использовать уникальный инновационный потенциал данного центра в развитии финансовой системы стран ШОС", - подчеркнул президент Казахстана.