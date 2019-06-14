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В территориальных водах Литвы начался этап учений НАТО Baltops-2019

В маневрах принимают участие свыше 8 тыс. военных из 18 стран альянса

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Участники крупнейших международных учений военно-морских сил НАТО в Балтийском море Baltops-2019 приступили в пятницу к действиям в территориальных водах Литвы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

"С 14 июня по 16 июня ряд эпизодов учений пройдут у берегов Литвы и в литовских территориальных водах на Балтике", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В том числе на 16 июня запланирована операция по десантированию войск с моря. Высадка пройдет в районе поселка Немирсета, где аналогичная операция отрабатывалась в ходе прошлогодних учений Baltops.

"Участники учений также будут отрабатывать маневрирование в составе формирований, конвоирование судов, борьбу с подводными лодками вероятного противника, проведут стрельбы, выполнят задания по противовоздушной и противоминной обороне, антитеррористической защите", - обрисовало военное ведомство спектр задач маневров. В них с 9 по 21 июня принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса, первые этапы учений проходили на территории Латвии.

Учения Baltops впервые прошли в 1971 году, их основной целью было сдерживание СССР и демонстрация активности флотов НАТО в максимальной близости от советских границ. После распада СССР Россия неоднократно принимала участие в этих маневрах, акцент которых был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Когда в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с РФ, учения постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.

В связи с проведением Baltops-2019 ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход учений. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бастион".

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