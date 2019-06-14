Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

Два нефтяных танкера — Kokuka Courageous и Front Altair — подверглись атаке в Оманском заливе, после чего загорелись. По данным СМИ, это была торпедная атака. По информации телеканала Press TV, в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов.

Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей. Впоследствии иранские экстренные службы спасли 44 моряка.

Агентство Reuters сообщало, что корабли ВМС США находились в зоне инцидента и оказывали поддержку. Позднее Соединенные Штаты направили для оказания содействия эсминец USS Mason.

Телеканал Al Mayadeen сообщал, что танкер Front Altair затонул. Владелец норвежского танкера эту информацию опроверг. Агентство Kyodo 14 июня сообщило, что Kokuka Courageous направилось в Объединенные Арабские Эмираты, угрозы его затопления нет.