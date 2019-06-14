Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Предположительно, этому предшествовало нападение — точные причины происшествия неизвестны. Членов экипажей, в том числе россиян, эвакуировали и доставили в иранский порт Джаск. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Иран, однако Тегеран эти обвинения отвергает. ТАСС собрал все, что нужно знать о новом витке напряженности вокруг Ирана.
Что произошло?
Два нефтяных танкера — Kokuka Courageous и Front Altair — подверглись атаке в Оманском заливе, после чего загорелись. По данным СМИ, это была торпедная атака. По информации телеканала Press TV, в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов.
Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей. Впоследствии иранские экстренные службы спасли 44 моряка.
Агентство Reuters сообщало, что корабли ВМС США находились в зоне инцидента и оказывали поддержку. Позднее Соединенные Штаты направили для оказания содействия эсминец USS Mason.
Телеканал Al Mayadeen сообщал, что танкер Front Altair затонул. Владелец норвежского танкера эту информацию опроверг. Агентство Kyodo 14 июня сообщило, что Kokuka Courageous направилось в Объединенные Арабские Эмираты, угрозы его затопления нет.
Чем танкеры были предположительно атакованы?
По информации CNN, экипаж американского эсминца Bainbridge наблюдал у борта одного из танкеров предмет, похожий на неразорвавшуюся мину. Как отмечалось в репортаже, это могла быть магнитная мина. Телеканал сообщил, что Вашингтон располагает видеозаписью, на которой запечатлено, как с иранского военного корабля снимают неразорвавшуюся мину с борта. Впоследствии американские военные выложили видеозапись в открытый доступ.
Что известно об этих танкерах?
Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.
Кто находился на танкерах?
На борту Kokuka Courageous находился 21 человек, все — граждане Филиппин. Один из них получил легкие травмы, остальные не пострадали.
В состав экипажа Front Altair входили россияне, грузины и филиппинцы. В посольстве РФ в Иране уточнили, что спасенные 11 россиян с норвежского танкера не пострадали при пожаре. В МИД РФ уточнили, что Москва предпринимает шаги для их возвращения на родину. В ведомстве отметили, что они находятся в безопасности, состояние их здоровья удовлетворительное.
Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт американский эсминец Bainbridge, а команду Front Altair, среди которых были россияне, иранские экстренные службы эвакуировали в порт Джаск.
Как на инцидент отреагировали в мире?
Причины произошедшего пока никому неизвестны, поэтому делать выводы на этот счет преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран. Он подчеркнул, что "такие оценки основываются на разведданных", на анализе использованного при атаке оружия. Вашингтон также исходил из "уровня опыта, необходимого для выполнения такого рода операций, и недавних аналогичных атак со стороны Ирана на суда".
Позицию США поддержали Великобритания и Саудовская Аравия.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг эти обвинения. Он назвал эти заявления попыткой саботировать дипломатические усилия. Министр, в свою очередь, заявил, что ответственность за усиление напряженности в регионе несут США, которые "ведут экономическую войну против Ирана".
Страны, входящие в Совет Безопасности ООН, осудили произошедшее и выступили за расследование инцидента, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.
У этого инцидента уже были какие-то ощутимые последствия?
Да, после атаки цена на нефть выросла более чем на 3%. "Участников рынка беспокоит не столько то, как нападения на танкеры в Оманском заливе скажутся на поставках нефти, сколько риски, связанные с ростом напряженности в регионе и с возможностью новых атак", — говорят эксперты. По оценке политологов, этот инцидент может, как минимум, спровоцировать усиление давления США на Иран, а как максимум — стать casus belli, то есть поводом к войне.