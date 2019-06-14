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ШОС

Лукашенко призвал обсудить вопросы безопасности на встрече крупнейших мировых организаций

По словам президента Белоруссии, надо использовать объединительную природу ООН, ОБСЕ, ШОС и других структур

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о проведении встречи генеральных секретарей крупнейших мировых организаций для обсуждения проблем безопасности. Об этом он заявил в пятницу, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

"Нам надо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать встреча <...> генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО, ОДКБ и, возможно, других структур с целью обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире", - отметил белорусский лидер.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКиргизияШанхайская организация сотрудничества
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