Президент Ирана назвал США угрозой региону и миру

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. США своей агрессивной политикой угрожают безопасности ближневосточного региона и всего мира. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя финансовые и военные возможности, реализует агрессивные подходы и представляет серьезную угрозу региону и миру", - сказал он.

В проходящем в киргизской столице саммите ШОС принимают участие президенты России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей на заседание приглашены руководители Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. На саммите также присутствуют представители ООН, Исполнительного комитета СНГ, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.