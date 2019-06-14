Глава партии Зеленского отказался говорить на украинском, пока не станет депутатом Рады

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался говорить на украинском языке до тех пор, пока не станет депутатом Верховной рады.

В эфире телеканала ТСН ведущая спросила политика, почему он все публичные выступления делает на русском языке. В ответ Разумков заявил: "Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский".

В апреле нынешнего года, уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Верховная рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном, который инициировала еще прежняя администрация. Он означает, по сути, украинизацию всех сфер жизни, за исключением личной, а попытки ввести многоязычие приравнивает к "свержению конституционного строя".

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным, но в закон о языке могут быть внесены изменения.

После инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов. Согласно последним опросам общественного мнения за представителей президентской партии "Слуга народа" готовы проголосовать почти 50% избирателей. На втором месте с большим отрывом стоит партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (около 12%). Замыкает тройку переформатированный в партию "Европейская солидарность" "Блок Петра Порошенко" (чуть менее 8%).