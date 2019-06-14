Могерини: Евросоюз считает, что ограничил активность России санкциями

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Евросоюз считает, что введение санкций в отношении России смогло ограничить ее активность. Такую оценку собственной деятельности за последние три года на российском направлении дала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в опубликованном в пятницу докладе о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС.

"В последние годы продолжалась последовательная реализация нашего двойного подхода к России, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на российские нарушения международного права и избирательный диалог по темам, представляющим интерес для ЕС. Мы смогли ограничить напористую и не нацеленную на сотрудничество деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов".

Большинство европейских чиновников и политиков прямо признают, что санкции не оказали никакого влияния на действия РФ, а некоторые отмечают и тот факт, что они нанесли значительный экономический ущерб самому Евросоюзу.

Согласно докладу, одним из своих главных достижений на посту главы внешнеполитической службы ЕС Могерини видит в запуске программы Постоянного структурированного партнерства в сфере обороны и безопасности ЕС (PESCO), одним из центральных проектов которой является расширение военной транспортной инфраструктуры ЕС для упрощения переброски войск к границам России.