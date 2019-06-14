Минск поддерживает идею единого евразийского экономического пространства

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Белоруссия является сторонницей сопряжения различных интеграционных проектов, направленных на создание единого евразийского экономического пространства. Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

"Мы много говорим о сопряжении различных интеграционных процессов - Евразийского экономического союза, инициативы "Один пояс - одни путь", ШОС, АСЕАН и других. Это правильно. И Беларусь активно поддерживает идеи, направленные на создание единого евразийского экономического пространства", - отметил белорусский лидер.

Между тем, считает Лукашенко, страны должны быть "более активными в разработке и реализации совместных проектов в важных для наших государств сферах - продовольственная безопасность, транспорт и логистика, энергетика, инновационные технологии".

"Важно при этом, чтобы растущая взаимозависимость была фактором успеха, а не препятствий", - заявил президент Белоруссии.