В Китае могут запретить отправлять за рубеж личную информацию, угрожающую нацбезопасности

ШАНХАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Китай может ограничить отправку личной информации пользователей различных интернет-ресурсов за рубеж. Соответствующий проект уже подготовлен и опубликован на сайте Администрации киберпространства Китая.

Основная суть данного проекта сводится к тому, чтобы запретить операторам интернет-ресурсов отправлять за рубеж личную информацию граждан, если она потенциально представляет угрозу национальной безопасности, противоречит общественным интересам и нарушает национальный суверенитет страны в киберпространстве. Провайдеры, указывается в документе, должны оценивать имеющиеся риски и не допускать отправки за рубеж соответствующих личных данных пользователей.

Операторы сетей, собирающие в интернете личную информацию, включая номера удостоверений личности, а также адреса и номера телефонов, должны оценить потенциальные риски и не допустить опасных утечек за рубеж. Данный проект, указывается в документе, призван не только обеспечить национальную безопасность Китая в киберпространстве, но и защитить личную информацию граждан.

Операторы сетей перед отправкой личной информации пользователей за рубеж обязаны обращаться в местные ведомства, отвечающие за безопасность киберпространства на уровне провинций, и предоставлять собранные данные для оценки потенциальных угроз. В проекте говорится, что на стандартную процедуру проверки отводится до 15 дней.

Соответствующая оценка предусматривает, в частности, проверку информации на предмет ее соответствия китайским законам. Будет учитываться также наличие прецедентов, связанных с нарушением правил кибербезопасности получателями информации за рубежом и операторами сети в Китае. Провайдеры, говорится в документе, обязаны создавать отдельные файлы по отправляемой за рубеж информации и хранить их пять лет, а также ежегодно предоставлять отчет соответствующим ведомствам, отвечающим за кибербезопасность.

Подготовленный проект, говорится на сайте ведомства, представлен на рассмотрение общественности. Свои отзывы и предложения граждане могут оставить на сайте, отправить по электронной почте или обычной почтой по указанному адресу.