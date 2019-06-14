Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из списка угроз нацбезопасности

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, уточненные по состоянию на 14 июня.

В перечне лиц, которые угрожают безопасности страны, фамилия Добронравова теперь отсутствует. Он был внесен в этот список в 2017 году. Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) за посещение Крыма на три года запретила актеру въезд в страну.

Окружной административный суд Киева 27 марта этого года признал незаконным запрет СБУ Добронравову, а также отменил запрет на демонстрацию сериала "Сваты", в котором актер играет одну из главных ролей. Соавтором этой картины стал президент Украины Владимир Зеленский. В мае Шестой апелляционный административный суд отказался отменить решение Окружного административного суда Киева.

Комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения сериала "Сваты". В медиахолдинге "1+1 Медиа" заявили, что намерены обжаловать это решение.