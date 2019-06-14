Партия "Согласие" считает идею о сносе памятника воинам-освободителям Риги провокацией

РИГА, 14 июня. /ТАСС/. Cоциал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии, считает популизмом и провокацией предложение о сносе памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в распространенном в пятницу открытом письме главы парламентской фракции этой политической силы Яниса Урбановича.

"Популистское большинство Сейма 45 голосами "за" на пленарном заседании 13 июня поддержало провокационное коллективное заявление части общества "Демонтаж памятника Победы". Таким образом, большинство латвийских законодателей не только поддержали это осознанное провокационное деяние, но и дали ему "зеленый свет" и включились в его реализацию. В результате такого характерного для популизма деяния начался очередной этап войны с памятниками. Обычно такие приемы используют, чтобы отвлечь внимание от неспособности власти на практике решить жизненно важные для общества вопросы об упорядочивании налоговой системы, здравоохранения, о доступности качественного образования", - сказано в его обращении.

"У всего этого одна эгоистичная цель - удержаться в кресле. Любое гонение за провокационными начинаниями, попытками навязать одно самое правильное представление о чем-либо подрывают солидарность общества, делят общество и народ на хороших и плохих. Это может привести к опасным необратимым последствиям для народа Латвии, отвоевавшего свое демократическое государство. Защищая демократические ценности Латвии, нужно сказать жесткое "нет" этой и любой другой провокационной инициативе", - указывается в письме.

В начале марта на рассмотрение в парламент была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. Решением парламентариев в четверг она была направлена на рассмотрение в комиссию Сейма по иностранным делам и комиссию по образованию, культуре и науке. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

При этом на прошлой неделе Сейм отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам-освободителям, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.