Джонсона призвали не бояться дебатов с другими кандидатами в британские премьеры

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Кандидат на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел Джереми Хант призвал главного фаворита гонки, экс-главу МИД Бориса Джонсона быть смелее и не бояться участия в дебатах по теме Brexit вместе со своими соперниками. Об этом он заявил в пятницу в интервью Би-би-си.

"Эта дискуссия может состояться лишь в том случае, если наш фаворит будет чуть посмелее в этой кампании с точки зрения своего появления перед прессой и участия в дебатах, в том числе телевизионных", - заметил Хант.

Он также добавил, что тем, кто хочет стать премьером, следует не избегать общественных дискуссий, а, наоборот, публично доказывать свою правоту.

"Что сказал бы Черчилль, если бы тот, кто хочет быть премьер-министром Соединенного Королевства, прятался от СМИ и избегал бы участия в важных мероприятиях?" - спросил глава МИД.

Джонсон пока не дал согласия на участие в воскресных теледебатах на Четвертом национальном телеканале и во вторник на Би-би-си, в то время как остальные кандидаты в премьеры заявили о намерении использовать эти две публичные площадки для изложения своего видения проблемы Brexit и другим наболевших тем.

В четверг состоялся первый тур голосования по кандидатурам на пост нового лидера тори в парламентской фракции консерваторов. Джонсон выиграл его с явным преимуществом, получив поддержку 114 из 312 депутатов. Хант занял второе место с огромным отставанием, завоевав 43 голоса.

Помимо них, во второй тур, который пройдет 18 июня, вышли еще пятеро претендентов - министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (37 голосов), экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (27), глава МВД королевства Саджид Джавид (23), министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок (20) и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19).