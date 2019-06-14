Лидеры стран ШОС отметили дестабилизирующий характер одностороннего развития ПРО

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили дестабилизирующий характер одностороннего и неограниченного наращивания отдельными странами систем противоракетной обороны. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ШОС, который прошел в Бишкеке.

"Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире, - отмечается в документе. - Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств".

Страны ШОС заявили о намерении продолжить взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения. Государства ШОС, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения положений этого договора, всестороннего сбалансированного продвижения всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепления глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжения процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействия равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

"Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса, - отмечается в декларации. - Они также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе".

Также лидеры ШОС подчеркнули, что в ответ на угрозы химического и биологического терроризма необходимо запустить многосторонние переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на конференции по разоружению.

Ядерная сделка

Главы государств призвали стороны сделки по иранской ядерной программе неукоснительно исполнять свои обязательства.

"Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе и в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа", - отмечается в декларации.

Лидеры также подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Они считают, что взаимодействие в рамках астанинского формата создало необходимые условия для выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, продвижения инклюзивного процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам народа САР и международного сообщества. "В этом контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны", - отмечается в документе.

Государства - члены ШОС также считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве организации является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. "Они поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности, - отмечается в декларации. - Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны".