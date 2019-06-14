Президент Молдавии сообщил послу США о мирной передаче власти в стране

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заверил посла США в республике Дерека Хогана в том, что вместе с парламентом и правительством он намерен обеспечить мирную передачу власти в стране. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с американским дипломатом.

"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - сообщил Додон.

По его словам, администрация президента "находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракций ПСРМ (Партия социалистов республики Молдова - прим. ТАСС) и Acum, а также с правительством Майи Санду. Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти на благо народа нашей страны и сохраним взаимовыгодные отношения с внешними партнерами Республики Молдова", - добавил глава государства.

Додон также передал поздравление в адрес президента США Дональда Трампа по случаю дня его рождения.

Кризис власти

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис после того, как поддерживающая президента ПСРМ в итоге договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Со своей стороны ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты. Большинство из них заявили о признании кабинета Санду. Однако лидеры ДПМ привезли в Кишинев своих сторонников из регионов, которые заблокировали входы в правительство и другие госучреждения, чтобы препятствовать работе сотрудников нового кабинета.