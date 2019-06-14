Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось в пятницу до шести после того, как министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок объявил о снятии своей кандидатуры. О своем решении кандидат сообщил в интервью газете Evening Standard.

"Я решил выйти из гонки и разобраться с тем, как лучше всего отстоять ценности, которые меня глубоко заботят", - сказал он. По словам Хэнкока, во время избирательной кампании он пытался доказать, что тори следует сплотиться вокруг кандидата для решения будущих проблем, однако "стало понятно, что партия ищет кандидата для исключительных обстоятельств", с которыми сейчас сталкивается страна.

По итогам состоявшегося в четверг первого тура голосования среди членов парламентской фракции тори Хэнкок заручился поддержкой 20 коллег по партии и занял предпоследнее, шестое, место среди тех кандидатов, которым удалось выйти во второй тур. "Ясно, что с таким результатом мне не одержать победы", - признал министр в этом интервью.

Отвечая на вопрос, говорит ли его выход из борьбы о намерении поддержать фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона, Хэнкок сказал: "На данном этапе я не собираюсь ничего подтверждать и ничего исключать".

В четверг вечером пресса стала распространять слухи о том, что глава Минздрава собирается сняться с дистанции и раздумывает над тем, кому из других кандидатов оказать поддержку. При этом стало известно, что являющийся организатором выборов комитет 1922 парламентской фракции тори дал понять, что к полудню ждет подтверждающей информации о намерениях со стороны тех кандидатов, которые решат передать свои голоса более сильным соперникам перед намеченным на пятницу проведением второго тура голосования в парламентской фракции.