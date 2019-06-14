Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен

ТАСС, 14 июня. Пожар на норвежском танкере Front Altair в Оманском заливе потушен, загрязнения не произошло. Об этом говорится в заявлении компании-судовладельца Frontline, которое в пятницу приводит телеканал Al Jazeera .

Нападение на танкеры в Оманском заливе.

Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

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"Огонь на танкере Front Altair удалось погасить. Ущерб экологии не нанесен", - отмечается в заявлении.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.