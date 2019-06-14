Президент Венесуэлы подарил гитару основателю Pink Floyd

КАРАКАС, 14 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил куатро - музыкальный инструмент из семейства гитар, распространенный в Боливарианской Республике - одному из основателей британской рок-группы Pink Floyd 75-летнему Роджеру Уотерсу в знак благодарности за поддержку властей страны. Об этом в четверг сообщил государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Televisión .

Гитара с автографом Мадуро вручена Уотерсу в Лондоне венесуэльским музыкантом Паулем Хильманом.

"Как добрый друг Венесуэлы, я продолжу поддерживать венесуэльский народ в его борьбе против попыток империи [США] уничтожить его. Президент, мы будем на вашей стороне", - сказал Уотерс, получив подарок от Мадуро.

В свою очередь, президент Венесуэлы, называющий себя поклонником рок-музыки, поблагодарил исполнителя за то, что тот "доносит правду до всего мира". Мадуро также выразил надежду, что Уотерс использует подаренный музыкальный инструмент при записи одной из своих новых песен.

В феврале Уотерс высказался против проведения благотворительного концерта в приграничном с Венесуэлой колумбийском городе Кукута, организатором которого выступила венесуэльская оппозиция. Планировалось, что собранные средства пойдут на покупку продуктов питания и медикаментов для жителей Боливарианской Республики, переживающей острый социально-экономический кризис. Прославленный музыкант тогда отметил, что такое мероприятие "никак не связано ни с нуждами венесуэльского народа, ни с демократией, ни со свободой, ни с оказанием помощи", а является шагом на пути к насильственной смене власти в стране.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.