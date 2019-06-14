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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Экипаж танкера Front Altair находится на пути в иранский порт Бендер-Аббас

Все члены экипажа танкера находятся в безопасности

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июня. /ТАСС/. Экипаж норвежского танкера Front Altair, который загорелся в четверг в Оманском заливе после предполагаемого нападения, находится на пути в порт Бендер-Аббас в Иране. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании-владельца судна Frontline. На борту Front Altair находились 11 граждан России, 11 граждан Филиппин и один гражданин Грузии.

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"Все 23 члена экипажа Front Altair в безопасности и чувствуют себя хорошо. После высадки в иранском порту Джаск экипаж сейчас продолжает путь в Бендер-Аббас перед тем, как вернется на родину. Их семьи оперативно информируют о ситуации", - отмечается в заявлении.

В компании отметили, что пожар на танкере был потушен минувшей ночью. 15 июня на судно прибудет команда специалистов для оценки полученных повреждений. Компания добавила, что в настоящее время загрязнения морской воды в результате инцидента не зафиксировано.

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ИранНорвегияНападение на танкеры в Оманском заливе
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