Член Политбюро ЦК КПК 16 июня посетит Россию для участия в форуме по безопасности

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КПК) Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь 16 июня посетит Россию, где примет участие в международной встрече на высоком уровне по вопросам безопасности в Уфе. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

"Го Шэнкунь посетит РФ, где примет участие в международной конференции по практической кибербезопасности на высоком уровне, - отметил он. - Мы верим, что эта поездка будет способствовать развитию китайско-российских отношений и двустороннему сотрудничеству в соответствующей области, позволит внести новый вклад в обеспечение международной безопасности".

Представитель МИД КНР напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита последнего в РФ в начале июня обсудили широкий перечень вопросов, в том числе и проблемы безопасности. Гэн Шуан подчеркнул, что визит Го Шэнкуня станет логическим продолжением консенсуса, который был достигнут между лидерами двух стран.

По словам дипломата, затем член Политбюро отправится в Португалию. Поездка завершится 22 июня.

Десятая международная встреча на высоком уровне по вопросам безопасности состоится в Уфе 17 - 20 июня.