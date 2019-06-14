Опрос показал шансы партий пройти в новый состав Верховной рады

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Шесть политических партий имеют шансы пройти в новый состав Верховной рады по итогам внеочередных выборов, назначенных на 21 июля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провел центр "Социс" и организация "Комитет избирателей Украины".

Как отмечается в исследовании, среди тех, кто уже определился и будет голосовать, 51,3% респондентов отдали бы свой голос за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", еще 9,5% выразили поддержку партии экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность". На третьем месте оказалась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую поддержали бы 9,2% опрошенных.

За партию "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко проголосовали бы 8,7% участников опроса, за партию "Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко - 5%. Партия "Голос" имеет поддержку 4,9% избирателей, и при проходном барьере в 5% сохраняет шансы получить представительство в парламенте.

Остальные партии набирают менее 3% голосов, следует из результатов опроса.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах оспаривают в Конституционном суде 62 депутата парламента. В настоящее время суд рассматривает обращение в закрытом режиме.

Между тем ЦИК Украины продолжает подготовку к выборам: сформированы избирательные комиссии, продолжается регистрация списков политических партий и кандидатов в одномандатных округах (последних зарегистрировано на данный момент 188). Выборы в Раду осуществляются по смешанной системе, при которой половина мест (225) в парламенте распределяется по партийным спискам и столько же - по округам.