Спикер Рады заявил о передаче в суд доказательств существования коалиции

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд Украины (КСУ) список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

"Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит больше, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода "Народного фронта" коалиция существовала", - цитирует его агентство "Украинские новости".

Парубий добавил, что до выхода фракции "Народный фронт" коалицию из 302 депутатов составляли не только две фракции, но и внефракционные депутаты Рады.

Ранее судья-докладчик КСУ Виктор Кривенко сообщил, что Конституционный суд не располагает официальной информацией о составе коалиции в Верховной раде.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурации на пост президента Украины объявил о решении распустить Раду, а на следующий день он подписал соответствующий указ, назначив выборы на 21 июля. Причиной в его указе было названо отсутствие правящего большинства в Раде в течение более 30 дней. Однако депутаты с этим не согласились и решили оспорить указ президента в Конституционном суде. По их версии, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а только 17 мая этого года, когда за три дня до инаугурации Зеленского фракция "Народный фронт" объявила, что покидает парламентское большинство, а спикер Рады провозгласил распад правящей коалиции.