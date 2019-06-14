Guardian: британский спецназ может получить новые задачи, включая противостояние России

ТАСС, 14 июня. Подразделения британских сил специального назначения могут получить новый круг задач, который будет включать в себя противостояние России. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian .

По данным газеты, в спецназе был разработан план по реструктуризации, получивший название "Концепция специальных операций". Он должен в скором времени поступить на рассмотрение кабинету министров. В его основе лежит идея о том, что природа военных действий в современном мире меняется, и прямые военные столкновения уступают место неявным конфликтам между государствами.

Как пишет The Guardian, на прошлой неделе начальник Генштаба вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что такие государства как Россия занимаются дезинформацией и ведут подрывную деятельность, в том числе в киберпространстве. Такая деятельность не несет прямой угрозы жизням людей, но влияет на экономики, условия жизни и способы мышления, указывает газета. Отмечается, что опасения по поводу России возросли после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Необходимость переориентации на новые задачи также объясняется тем, что последние 15 лет британские силы особого назначения активно действовали в Ираке, Сирии и Афганистане, однако, с отступлением боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) потребность в их присутствии в этих странах начала сходить на нет.

В Министерстве обороны Великобритании комментировать ситуацию отказались.