Российские моряки с танкера Front Altair вылетят из Бендер-Аббаса в Дубай

ТАСС, 14 июня. Самолет с 11 российскими моряками с танкера Front Altair, который загорелся в четверг в Оманском заливе после предполагаемого нападения, вылетит из международного аэропорта иранского города Бендер-Аббас в Дубай, откуда они отправятся на родину. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-атташе российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко.

По его словам, российские моряки "вылетят из города Бендер-Аббас, где есть международный аэропорт, в Дубай, а затем на родину". Ганенко уточнил, что россияне связались с посольством через иранскую сторону. "Прямых контактов, чтобы на них выйти, у нас нет", - добавил он.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.