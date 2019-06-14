На салоне в Ле-Бурже UVision представит новые барражирующие боеприпасы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Израильская компания UVision объявила о новых разработках в области барражирующих боеприпасов. На Парижском международном авиационно-космическом салоне она представит, в частности, семейство высокоточных барражирующих боеприпасов HERO, включая Hero-120 нового поколения и многоконтейнерную пусковую установку для боеприпасов Hero-400EC.

Как сообщили в компании, представляемый на салоне боеприпас Hero-120 нового поколения является вариантом базового портативного барражирующего боеприпаса Hero-120, запускаемого из ранцевого контейнера и предназначенного для поражения фортификационных сооружений и бронетехники.

Боеприпас сконструирован для применения с наземных, морских и авиационных платформ, может запускаться с многоразовых рельсовых пусковых установок или из контейнеров, имеет низкие акустические и тепловые характеристики, способен атаковать назначенную цель с разных направлений и под разными углами.

Боеприпас оснащен электрическим двигателем, имеет высокую скорость полета в зону ожидания до 185 км/ч, низкую скорость барражирования в этой зоне и продолжительность нахождения в ней до 60 минут на удалении до 80 км от точки пуска.

Масса боеприпаса составляет 12 кг, он оснащен двусторонней линией связи, инерциально-спутниковой навигационной системой, головным гиростабилизированным блоком оптоэлектронной и инфракрасной системы разведки и наведения на конечном участке, а также фугасной боевой частью массой 4,5 кг. Точность наведения на цель не превышает одного метра.

Новый боеприпас Hero-120 имеет модульную боевую часть, которая может иметь различное назначение в зависимости от требований заказчика и массу от 1,5 до 4,5 кг. На салоне в Ле-Бурже Hero-120 будет представлен с многоцелевой боевой частью, созданной на основе БЧ ПТУР FGM-148 Javelin. Новый боеприпас имеет два развертываемых крестообразных крыла в средней и хвостовой частях корпуса, несколько измененные внешние аэродинамические обводы и смещенный по сравнению с базовым вариантом оптоэлектронный и инфракрасный блок, включая лазерный неконтактный взрыватель и два приемника воздушного давления.