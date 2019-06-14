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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Поврежденный танкер Kokuka Courageous взял курс на Хор-Факкан в ОАЭ

Члены экипажа вернулись на борт, угрозы затопления нет, утечки груза не зафиксировано

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Один из получивших повреждения в Оманском заливе танкеров Kokuka Courageous взял курс на город Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила в пятницу сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group.

"Танкер находится на плаву в Оманском заливе и движется в направлении Хор-Факкана", - говорится в сообщении. В компании заявили, что все члены экипажа вернулись на борт, угрозы затопления нет, утечки груза не зафиксировано.

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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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