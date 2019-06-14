Поврежденный танкер Kokuka Courageous взял курс на Хор-Факкан в ОАЭ

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Один из получивших повреждения в Оманском заливе танкеров Kokuka Courageous взял курс на город Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила в пятницу сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group.

"Танкер находится на плаву в Оманском заливе и движется в направлении Хор-Факкана", - говорится в сообщении. В компании заявили, что все члены экипажа вернулись на борт, угрозы затопления нет, утечки груза не зафиксировано.