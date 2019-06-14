Министр обороны Румынии рассказал об "агрессивных действиях" России в Черном море

БУХАРЕСТ, 14 июня. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш выступил с утверждением, будто Россия занимает в Черном море постоянную агрессивную позицию. Это заявление он сделал в пятницу на международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах" в Мамае.

"В отличие от региона Балтийского моря, в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию", - приводит его слова агентство Agerpres.

"Румыния рассматривается как потенциальная цель для наступательных мощностей России, так как воспринимается как центр принятия решений НАТО", - полагает Леш. По его оценкам, Россия усилила "агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне".

Вледствие этого, считает румынский министр, "военное равновесие фундаментальным образом изменилось в пользу России".

"Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне", - предположил он. По мнению министра, "стратегическая цель России - доминировать в регионе Черного моря".

"Пассивная позиция сдерживания больше неэффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе. Необходима долгосрочная союзная стратегия для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления оборонительной позиции альянса, мощи и сопротивляемости союзников", - убежден Леш.

В 3-й международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах", которая 12-14 июня проходит в курортном городе Мамае недалеко от Констанцы на юге Румынии, принимают участие представители НАТО и ЕС, сотрудники румынских учреждений с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности, эксперты. Конференция организована румынской ассоциацией New Strategy Center вместе с университетом "Овидий" в Констанце.