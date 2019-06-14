Суд на Украине признал незаконными полномочия президента по регулятору в энергетике

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующими Конституции страны полномочия президента в части формирования Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сказано в сообщении суда.

"КСУ пришел к выводу, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти на Украине относительно формирования конкурсной комиссии, как и право президента Украины назначать членов комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены", - сказано в сообщении. Суд постановил, что решение о неконституционности некоторых положений закона о регуляторе может стать серьезной прорехой в законодательстве о работе комиссии и даже может сделать невозможным ее функционирование, поэтому соответствующие пункты закона утрачивают силу 31 декабря этого года.

Обращение в Конституционный суд страны относительно незаконности полномочий главы государства в части регулятора в сфере энергетики поступило ранее в КСУ от 46 депутатов Рады.

В сообщении сказано, что полномочия по учреждению регулятора могут быть у правительства Украины "с законодательным определением Верховной радой его организации и деятельности".

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил в пятницу на брифинге, что, учитывая решение КСУ, у Верховной рады есть время до 31 декабря внести все необходимые правки в закон и обеспечить новый принцип формирования регулятора.

Комиссия была учреждена указом президента 10 сентября 2014 года. В соответствии с документом, комиссия участвует в формировании и обеспечении реализации единой государственной политики в сферах функционирования рынков электрической энергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов, в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, переработки и захоронения бытовых отходов. Регулятор осуществляет лицензирование в этих сферах, устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию, тарифы на поставку природного газа и газа (метана) угольных месторождений, другие тарифы.

Закон Украины, регулирующий деятельность комиссии, ее полномочия и порядок формирования, был принят Верховной радой в сентябре 2016 года.