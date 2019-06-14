Премьер Молдавии потребовала отставки генпрокурора, обвинив его в слежке за оппозицией

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду после публикации журналистского расследования о слежке правоохранителей за оппозиционерами потребовала отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Об этом она написала в пятницу в Facebook.

"За нарушение конституции и законов я прошу Харунжена подать в отставку. Вместо него по конкурсу будет утвержден независимый прокурор", - сообщила Санду. По ее словам, все граждане знают и говорят о том, что "прежний режим действует незаконно, вмешиваясь в частную жизнь, преследуя нас, прослушивая наши телефоны и частные разговоры".

"Правда хуже, чем мы себе представляли", - отметила Санду, лидер бывшей в оппозиции Партии действия и солидарности.

В пятницу Ассоциация репортеров, занимающихся расследованиями и издательской безопасностью в Молдавии, опубликовала доказательства того, что под пристальным вниманием прокуроров и полицейских оказались более 50 человек, включая политиков, представителей гражданского общества и журналистов.

"Их телефонные разговоры прослушивались, а за личной жизнью некоторых даже велось наблюдение. В их домах были установлены микрофоны и видеокамеры", - отмечается в публикации.

Правительство Санду было утверждено на прошлой неделе после того, как оппозиционная Партия социалистов Республики Молдавия и проевропейский блок Acum, куда входит ПДС, объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который признал данные решения неконституционными.

Представители ЕС, России, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии, однако сформированное им правительство не может приступить к исполнению своих обязанностей, так как госучреждения заблокированы сторонниками ДПМ. Не признает новую власть и полиция.