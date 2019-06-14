ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за посты лидера Консервативной партии и главы правительства Великобритании, экс-глава МИД Борис Джонсон согласился принять участие в теледебатах с другими кандидатами в премьеры на фоне раздававшейся в его адрес критики за то, что он избегает прямой полемики с соперниками. Об этом со ссылкой на заявление самого кандидата сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которая запланировала проведение теледебатов в своем эфире 18 июня.

"Я думаю, что лучшим решением будет организация дебатов на тему о том, что мы должны предложить этой стране, и лучшим для этого будет время после того, как во вторник пройдет второй тур голосования, а лучшей дискуссионной площадкой являются намеченные дебаты на Би-би-си", - цитирует корпорация Джонсона.

Результаты второго тура голосования членов парламентской фракции консерваторов по кандидатурам претендентов на пост лидера тори станут известны вскоре после полудня 18 июня, то есть за несколько часов до указанных дебатов, которые станут уже вторыми по счету. Первые же организует в воскресенье Четвертый национальный телеканал, но они, судя по реакции Джонсона, пройдут без его участия.

Основной конкурент Джонсона в борьбе за премьерство, нынешний министр иностранных дел Джереми Хант в пятницу раскритиковал фаворита гонки за то, что он уходит от общественных дискуссий и от общения с прессой.

По итогам состоявшегося в четверг первого тура внутрифракционного голосования, Джонсон значительно оторвался от всех конкурентов, получив поддержку 114 из 312 депутатов, а занявший второе место Хант завоевал лишь 43 голоса. Один из семи кандидатов, вышедших во второй тур, уже успел снять свою кандидатуру, поэтому борьбу за пост главы правительства продолжают шестеро политиков. Помимо Джонсона и Ханта, это также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Имя нового лидера тори и премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.