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Зеленский назначил главу Госпогранслужбы, командующего Нацгвардией и его заместителей

Главой Госпогранслужбы страны был назначен Сергей Дейнеко

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы страны. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в документе.

Зеленский также назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Указом президента его первым заместителем стал Владимир Кондратюк, заместителями - Юрий Лебедь и Руслан Дзюба.

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