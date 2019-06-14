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Политический кризис в Молдавии

Источник: Демпартия согласилась разблокировать госучреждения после встречи с послом США

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время, уточнил собеседник ТАСС

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Политический кризис в Молдавии, связанный с нежеланием Демократической партии Молдавии (ДПМ) передать власть новому кабинету Майи Санду, будет разрешен в ближайшее время. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в руководстве ДПМ, после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана демократы приняли решение разблокировать правительственные здания, доступ в которые перекрыли их сторонники, и об этом будет объявлено на пресс-конференции в 17:30 (совпадает с мск).

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"Хоган довел позицию США до сведения лидеров Демпартии, которые до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Майи Санду, которое сформировали депутаты Партии социалистов и блока Acum ("Сейчас"). Однако такой поддержки они не получили. В результате демократы согласились разблокировать правительство и другие госучреждения, которые уже несколько дней окружают пикетчики", - сказал источник.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис, после того как поддерживающие Додона социалисты договорились с Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Теги
МолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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