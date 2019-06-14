МИД ФРГ: видео военных США не доказывает причастность Ирана к инциденту в Оманском заливе

ТАСС, 14 июня. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в пятницу, что распространенная Центральным командованием Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) видеозапись является недостаточным доказательством причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.

"Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно", - цитирует Мааса агентство Reuters.

Министр добавил, что Германия решительно осуждает атаку на танкеры. "Это не только угроза для свободной торговли, это угроза миру", - приводит его слова Министерство иностранных дел ФРГ в Twitter.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

В четверг официальный представитель СЕНТКОМ капитан Билл Урбан опубликовал видеозапись, на которой, как утверждали американские военные, запечатлено, как лица с иранского корабля Корпуса стражей исламской революции снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.