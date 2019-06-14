Трамп 20 июня примет в Белом доме премьер-министра Канады

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет 20 июня в Белом доме канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

"Визит подтвердит тесные партнерские связи Америки с Канадой и позволит двум лидерам обсудить возможности и проблемы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества. Президент Трамп и премьер-министр Трюдо обсудят общие экономические интересы своих стран, в том числе соглашение между США, Мексикой и Канадой, а также возможности стимулирования экономического роста и создания рабочих мест в Соединенных Штатах и Канаде", - отметила пресс-секретарь.

Президент и премьер также обсудят предстоящий саммит G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Осаке (Япония).

Накануне в канцелярии главы канадского правительства сообщили, что Трюдо намерен обсудить с Трампом ратификацию нового североамериканского торгового договора - Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA), он придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая Трюдо представил в канадском парламенте законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация Трампа направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил в начале июня вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор этим летом.