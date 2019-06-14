Военная разведка США не поясняет, на чем базируются ее утверждения о ядерных испытаниях РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США отказывается пояснить, на чем базируются его утверждения о том, что Россия производила ядерные испытания в нарушение собственного моратория.

"Мы не обсуждаем источники [информации] и методы своих оценок", - заявил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель РУМО Джеймс Кудла. Он комментировал вопрос о том, на чем основано дополнительное заявление РУМО о России и ядерных испытаниях - какой-то новой информации, полученной властями США, или же новой интерпретации уже имевшихся у Вашингтона сведений.

В четверг РУМО распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, считает, что Россия производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний директора РУМО генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли, который 29 мая утверждал, что "США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

Россия категорически отвергла заключения, представленные Эшли. 29 мая постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ТАСС, что Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. При этом российский постпред назвал мораторий США на ядерные испытания ненадежным.

Как сообщили ранее ТАСС в Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ее специалисты не фиксировали нештатных событий в России, а системы мониторинга ядерных испытаний работают в обычном режиме.