Трамп уточнил свою позицию насчет компромата на соперников в предвыборной гонке

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп скорректировал свои слова о готовности ознакомиться с компрометирующей информацией о каком-либо своем сопернике на предстоящих в 2020 году выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом Трамп заявил в опубликованном в пятницу интервью телеканалу Fox News.

Один из ведущих телеканала ABC в среду спросил Трампа, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители России или Китая предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике - принял бы он ее или оповестил об этом ФБР. "Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то", - ответил Трамп. "Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать", - добавил президент США.

В интервью Fox News Трамп однозначно заявил, что такой компромат "был бы направлен в ФБР или генеральному прокурору или кому-то еще" из американских компетентных ведомств. Но сначала в такой ситуации потребовалось бы узнать, в чем состоит компромат и насколько достоверны представленные зарубежным государством сведения, отметил Трамп.

"Меня сразу обвинили в готовности [без каких-либо сомнений и оговорок] принять на веру такие данные <...>. Если бы [в этих сведениях] было нечто ложное или неверно сформулировано, то, конечно, я сразу направил бы отчет генпрокурору или ФБР", - заверил президент США.

Обвинения в отношении Трампа

Политические оппоненты Трампа регулярно выступают с утверждениями о том, что он поддерживал некие связи с властями России, а Москва якобы осуществляла вмешательство в президентские выборы 2016 года, чтобы оказать ему помощь. Расследование на этот счет с мая 2017 года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп выражал уверенность в том, что одержит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже также около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.