МИД Франции: Турция вправе закупать С-400, но должна уладить разногласия с союзниками

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Турецкие власти воспользовались суверенным правом приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, однако различия в вооружениях и разногласия в целом с союзниками по НАТО ослабляют единство в альянсе. Об этом заявило в пятницу Министерство иностранных дел Франции.

"Покупка военной техники Турцией, очевидно, является суверенным выбором, - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства. - Единство альянса не менее важно. Этому способствует совместимость военных мощностей союзников. Возможные разногласия между ними ослабляют это единство, и они сами должны решать их".

В министерстве напомнили о том, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан во время своего визита в Анкару в четверг заявил, что Франция поддерживает своих турецких союзников перед лицом региональных угроз их безопасности.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.