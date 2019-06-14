Суд в Киеве арестовал экс-главу ЦИК ДНР на 60 дней без права внесения залога

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд города Киева арестовал бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина на 60 дней без права внесения залога. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" <...> ДНР заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога", - написала она в пятницу в Twitter.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина. Экс-главу ЦИК обвинили в государственной измене.

В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей. В администрации также заявили, что Лягин систематически нарушал трудовую дисциплину и занимался деятельностью, выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения.

Пять лет назад в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Донбасса, подконтрольных украинским силовикам, состоялся референдум о самоопределении. Явка в Донецкой области составила 75%. За самоопределение ДНР проголосовали 89,7% участников референдума. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой народной республики.