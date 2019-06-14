Додон считает решение Демпартии уйти в оппозицию правильным, но символическим

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает правильным решение правившей в стране Демократической партии перейти в оппозицию и разблокировать правительство и госучреждения, но все же символическим. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Решение руководства Демократической партии перейти в оппозицию и их призыв разблокировать правительство и государственные учреждения - единственно правильные. Но они сделали это символически, через отставку правительства Филипа", - сказал глава Молдавии. Он пояснил, что бывшая правящая партия "по-прежнему не признает правительство" Майи Санду, которое сформировала правящая коалиция Партии социалистов и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

Ранее сообщивший о переходе ДПМ в оппозицию ее вице-председатель Владимир Чеботарь также подтвердил, что "решение партии уйти в оппозицию и отставка кабинета Филипа не разрешает полностью существующую проблему юридической и конституциональной блокировки". Он напомнил, что есть решение Конституционного суда, который объявил парламент распущенным, а его решения, в том числе и утверждение правительства Майи Санду - недействительными.

Ранее источник в руководстве ДПМ сообщил ТАСС, что решение об отставке ДПМ приняли после визита в офис их партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана. По его словам, лидеры партии до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее.