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Дело Пола Уилана

Брат арестованного в России Пола Уилана ожидает, что срок его ареста будет продлен

Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 20 июня

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана не ожидают положительного решения по апелляционной жалобе защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под стражей. Об этом сообщил в пятницу брат арестованного Дэвид Уилан в письме, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

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"Эта апелляционная жалоба повторяет ту, которая была подана защитой в январе нынешнего года, - отметил он. - Мы ожидаем, что результат рассмотрения будет такой же, как и в прошлом, и Пол останется в России в заключении еще на три месяца".

Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 20 июня.

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