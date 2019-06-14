Брат арестованного в России Пола Уилана ожидает, что срок его ареста будет продлен

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана не ожидают положительного решения по апелляционной жалобе защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под стражей. Об этом сообщил в пятницу брат арестованного Дэвид Уилан в письме, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

"Эта апелляционная жалоба повторяет ту, которая была подана защитой в январе нынешнего года, - отметил он. - Мы ожидаем, что результат рассмотрения будет такой же, как и в прошлом, и Пол останется в России в заключении еще на три месяца".

Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 20 июня.