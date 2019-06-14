Трамп поблагодарил Абэ за усилия по содействию контактам США с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу в телефонном разговоре поблагодарил посетившего ранее Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия по содействию контактам Вашингтона с Тегераном. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома.

"Два лидера обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе недавнюю поездку премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства, связанные с атаками на два танкера в Оманском заливе. Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за его усилия по содействию контактам с Ираном", - отмечается в документе.

Премьер и президент также обсудили "текущие двусторонние торговые переговоры между США и Японией и предстоящую поездку президента на саммит G20 в Осаке, который состоится 28-29 июня", заключили в Белом доме.

Как ранее сообщило информационное агентство Kyodo, Абэ рассказал Трампу о результатах своего только что завершившегося визита в Тегеран. Американская сторона возложила на Иран ответственность за нападения на танкеры. В то же время в ходе разговора премьер Абэ ушел от одностороннего осуждения Тегерана. Он призвал все заинтересованные стороны к сдержанности. Абэ, как сообщается, высказался при этом за тесное сотрудничество с США в решении вопросов, связанных с ситуацией в зоне Персидского залива.

Японский премьер 12-13 июня провел в Тегеране переговоры с президентом Хасаном Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Абэ намеревался выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном. Однако Али Хаменеи отверг предложение о проведении переговоров с Трампом.