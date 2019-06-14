Додон заявил о наличии эффективного взаимодействия между Соцпартией и Acum

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступающая за сближение с Россией Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") эффективно взаимодействуют в коалиции. Об этом глава республики сообщил в интервью телеканалу "РТР - Молдова" в пятницу.

"Наши политические оппоненты ждали, что мы поссоримся и они переиграют нас, но у нас очень хороший диалог", - сказал Додон, который выступает неформальным лидером ПСРМ. "Если мы увидим, что не можем больше взаимодействовать, то пойдем на досрочные выборы", - сказал президент, признав, что политические платформы этих партий конфликтуют между собой. "Я бы хотел, чтобы эта коалиция просуществовала как можно дольше - два, три года", - отметил президент.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии, в который были избраны три партии и блок, почти три месяца не мог договориться о правящей коалиции. Выйти из тупика удалось, когда поддерживающая президента Игоря Додона ПСРМ и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьером Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал данные решения неконституционными. Судьи посчитали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Представители ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии, однако сформированное им правительство до сегодняшнего дня не могло получить доступ в госучреждения, которые были заблокированы сторонниками ДПМ.