Sky: подконтрольное компании из КНР британское предприятие производит компоненты для F-35

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Британский производитель печатных плат для электроники Exception PCB, продукция которого используется в истребителях F-35, с 2013 года принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint. На данный факт в пятницу обратил внимание британский телеканал Sky News, подняв вопрос о допустимости использования электронных компонентов, произведенных "дочкой" компании из КНР, в ключевой оборонной продукции.

В Минобороны Великобритании телеканалу заявили, что присутствие Еxception PCB в цепочке компаний, поставляющих компоненты для F-35, "не создает рисков". Основанная в 1977 году британская фирма производит пустые печатные платы, которые у нее покупает американская GE Aviation - крупный поставщик корпорации Lockheed Martin, выпускающей истребители пятого поколения. В Lockheed Martin заявили, что им неизвестно о наличии подконтрольных китайскому бизнесу фирм-поставщиков продукции для F-35. В GE Aviation, в свою очередь, заверили Sky News, что Exception PCB не имеет ни доступа к секретной информации об F-35, ни возможности внедрить в свою продукцию компоненты, которые могут быть использованы для промышленного шпионажа или осуществления диверсий.

Вопрос о том, существует ли такая вероятность, стоит особенно остро на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, попавшей под американские санкции за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". О потенциальных рисках для программы F-35 Sky News заявил приглашенный эксперт Кларк Инс - глава британской компании Hallmark Electronics, также выпускающей печатные платы. По его словам, производитель имеет возможность в тайне от заказчика внедрить в свою плату чипы, которые в теории будут способны повлиять на работу электроники в истребителе. Документы британского Минобороны говорят о том, что продукция Еxception PCB используется для создания электронных компонентов, контролирующих двигатели, топливные и навигационные системы, а также системы освещения в F-35.

Британские политики от правящей консервативной партии, с которыми Sky News обсудила ситуацию, назвали ее тревожной и заявили о том, что зададут соответствующие вопросы главе Минобороны Великобритании Пенни Мордонт.

F-35 разработан и производится компанией Lockheed Martin в рамках программы "единый ударный истребитель" (Joint Strike Fighter, JSF). F-35 доступен заказчикам в трех вариантах, в том числе для корабельного базирования и с вертикальным взлетом. Различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи. Турция к ноябрю рассчитывает получить первые четыре самолета.