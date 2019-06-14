В администрации президента Украины заявили о решении провести ревизию судебной реформы

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы в стране. Об этом говорится в заявлении замглавы администрации президента Руслана Рябошапки, опубликованном на сайт главы государства в пятницу.

По его словам, украинский лидер также принял решение о "подготовке законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти". В настоящее время, как отметил Рябошапка, ожидается реакция Высшего совета правосудия на такие решения.

Замглавы администрации президента уточнил, что в последнее время на Украине различные судебные инстанции, прошедшие процедуру реформирования, стали выносить судебные решения, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях конституции и закона. "Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко, - подчеркнул он. - Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем администрации бывшего президента Украины".

Зеленский 11 июня отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия и постановил провести новый конкурс на эти должности.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что не удовлетворены ходом проведения Киевом реформ в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией на Украине.