Додон потребовал отставки глав прокуратуры и антикоррупционного ведомства

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал ухода в отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена и директора Национального центра по борьбе с коррупцией (ЦПБК) Богдана Зумбряну. Об этом глава республики заявил в пятницу на брифинге после решения Демократической партии Молдовы (ДПМ) уйти в оппозицию и прекратить блокаду госучреждений.

"Генеральный прокурор и директор НЦБК, вы понимаете, что должны уйти в отставку. Сделайте это с честью. У нас должен быть нормальный прокурор и руководитель НЦБК", - сказал Додон.

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля на протяжении нескольких месяцев не мог договориться о правящей коалиции. Выйти из тупика удалось, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. 8 июня спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum. Демпартия не признала новое правительство, а ее сторонники заблокировали входы в здания правительства и министерств.

14 июня Санду заявила, что Плахотнюк предстанет перед законом за узурпацию власти и другие преступления. Она также потребовала незамедлительной отставки генерального прокурора Харунжена.