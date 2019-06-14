Ципрас: ЕС примет меры против Турции в случае продолжения незаконных действий в ИЭЗ Кипра

АФИНЫ, 14 июня. /ТАСС/. Европейский союз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконные действия в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас после окончания VI саммита южных стран ЕС в Валлетте (Мальта), передало Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

На саммите, в котором приняли участие лидеры Греции, Кипра, Мальты, Франции, Италии, Португалии и Испании, было заслушано сообщение президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса о незаконной деятельности Турции в ИЭЗ Кипра, которая, как отмечалось, противоречит всем принципам ЕС и международному праву.

"Я считаю исключительно важным тот ясный сигнал, который мы посылаем сегодня, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра", - подчеркнул Ципрас. "Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису", - добавил он.

Ципрас пояснил, что провокации Турции в отношении Кипра и Греции не являются двусторонними проблемами, а должны касаться всего Евросоюза. "Это не двусторонняя проблема Турции и Кипра или Турции и Греции, это евро-турецкие проблемы, и таким образом мы должны к ним относиться", - подчеркнул премьер. "Суть нашей концепции - уважение международного права, и для того, кто не уважает международное право, должны быть соответствующие последствия", - сказал глава греческого правительства.

Как сообщает AMNA, лидеры стран-участниц выразили солидарность с Республикой Кипр. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне Кипра. "Мы полностью солидарны с Кипром и поддерживаем его суверенитет. Турция должна прекратить свои незаконные действия в исключительной экономической зоне Кипра. Евросоюз не намерен демонстрировать слабость в этом вопросе", - подчеркнул он.

Газовые месторождения

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Всего под угрозой ареста находятся 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники связанных с государственной нефтяной компанией Турции TPAO (Turkish Petroleum Corporation) фирм.