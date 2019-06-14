ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии

ТАСС, 14 июня. Евросоюз осуждает случаи смертной казни в Белоруссии и призывает ввести мораторий на ее применение. Об этом в пятницу заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства. По словам представителя, "смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека" и "противоречит международным обязательствам Минска".

Белоруссия остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на смертную казнь может стать первым шагом на пути вступления Белоруссии в Совет Европы. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек.