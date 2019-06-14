Рахмон заявил, что ситуация в Афганистане находится в центре внимания властей Таджикистана

ДУШАНБЕ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Таджикистана внимательно наблюдают за процессом восстановления мира и укрепления стабильности в Афганистане. Об этом заявил в пятницу президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой, прибывшим в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Ситуация в Исламской Республике Афганистан в качестве братской и сопредельной страны всегда находится в центре внимания Таджикистана", - приводит слова Рахмона пресс-служба президента. Он отметил, что "обеспечение мирной жизни дружественного и добрососедского народа Афганистана" должно осуществляться "в рамках его национальных и государственных интересов".

По данным президентской пресс-службы, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам взаимодействия в сфере обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе, а также борьбы с современными вызовами и угрозами. Была отмечена также необходимость активизации деятельности совместной комиссии по торгово-экономическому, гуманитарному и техническому сотрудничеству между двумя странами.

Противостояние между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещена в РФ) является одним из главных дестабилизирующих факторов ситуации в Афганистане, которая усугубляется переброской туда боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) с Ближнего Востока. В Таджикистане и других странах Центральной Азии обеспокоены угрозой распространения терроризма, экстремизма и ростом наркотрафика из Афганистана, поэтому призывают мировое сообщество не снижать внимания к афганской проблематике.

Саммит СВМДА, объединяющий 27 государств азиатского континента, состоится в Душанбе 15 июня. По итогам саммита планируется принятие декларации, которая отразит консолидированную позицию государств-членов по многим актуальным вопросам международной безопасности.